Matteo Salvini a Fuori dal coro: "La Lega propone di dare soldi a medici e infermieri, la maggioranza vota contro"

16 giugno 2020 a

a

a

"Stasera sono venuto documenti alla mano". Matteo Salvini in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro si scaglia contro Giuseppe Conte: "Questo è l'emendamento 1.4 discusso oggi alla Camera. Ti ricordi quanto sono eroici medici e infermieri? - chiede provocatoriamente il leader della Lega a Giordano - Abbiamo proposto un premio economico che ogni Regione poteva riservare al proprio personale sanitario. Sai come hanno votato le forze che sono a Villa Pamphili? Contro, 21 voti di Pd, M5s e Renzi contro i 17 del centrodestra: perché". Domanda destinata a restare senza risposta, così come, suggerisce Salvini, il tema dei risarcimenti ai truffati delle banche "che nei prossimi mesi rischiano di non vedere un euro".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.