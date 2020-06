CartaBianca, Luca Zaia parla da leader in vista della manifestazione del 4 luglio: "Una regola fondamentale"

17 giugno 2020 a

a

a

Zitti tutti, parla Luca Zaia. Siamo a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rai 3 in onda martedì 16 giugno. Ospite in collegamento il governatore del Veneto, che detta la linea e lo fa anche a tutto il centrodestra. In primis parlando della manifestazione del 4 luglio: "Fondamentale sarà rispettare le regole, come vale per tutti", taglia corto chiedendo così di evitare polemiche come quelle che seguirono il 2 giugno a Roma. Zaia, però, scaccia ancora una volta le voci che lo indicano come possibile uomo forte a livello nazionale: "Sono un uomo di campagna e di trincea. Ho sempre amministrato sul territorio, non sono interessato a scalate interne alla Lega né a scalate nazionali o governative". Infine, il Doge spiega come il Veneto si sta preparando alla possibilità di una nuova ondata di coronavirus in autunno: "Ho dato disposizione perché si scriva un nuovo piano di sanità pubblica per l’autunno. Dovremo essere bravi nella diagnostica, nei test e nelle cure. Ci stiamo portando avanti anche sul vaccino anti-influenzale", conclude Luca Zaia.

Video su questo argomento "Virus strano", Zaia avverte gli italiani: guai abbassare la guardia

"Passerella del premier? No, funerale". Conte si scava la tomba da solo. Senaldi racconta la morte del premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.