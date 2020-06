Enrico Rossi, indagato il governatore Pd della Toscana: "Accuse infamanti e ridicole, querelo"

17 giugno 2020 a

a

a

Indagato Enrico Rossi, il governatore della Toscana del Pd, sotto inchiesta a Firenze per la gara regionale per il trasporto pubblico locale, un bando da 4 miliardi per una durata di 11 anni. La notizia dell'indagine ai danni di Rossi è stata data da differenti quotidiani. Da par suo, Rossi risponde alle accuse su Facebook, scacciando ogni responsabilità: "Accuse infamanti e ridicole. Aspetto il momento giusto per procedere e querelare i calunniatori". Secondo quanto rivela Rossi, l'indagine muoverebbe da un esposto "fatto dalla cordata di imprese che ha perso la gara" e che mette "sotto accusa oltre a me, l'intera commissione regionale e i dirigenti del settore mobilità", conclude il piddino.

