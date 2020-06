Max Bugani, dal cuore del M5s è allarme rosso: "Meloni e Salvini tra un anno ci spazzano via"

17 giugno 2020 a

"Tra un anno la destra di Meloni e Salvini ci spazza via". Tempi duri per il Movimento 5 Stelle, e Max Bugani, intervistato da Repubblica, delinea il vero rischio: la sparizione politica. Si parte dal caso Di Battista: "Moltissimi elettori pensano le cose che dice Alessandro e si riconoscono in lui" ma "se ogni volta che parla viene massacrato internamente, quelle persone le allontani. Non si tratta solo di lui, ma di tutti gli attivisti che stiamo perdendo". Ai 5 Stelle di governo, insomma, viene meno la base, la terra sotto i piedi. Bugani per anni è stato braccio destro di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, è stato il referente dei fondatori in Emilia Romagna (la prima regione dove il Movimento ha fatto il botto) e ora è capo staff di Virginia Raggi a Roma. Oggi, spiega, si deve "proteggere il governo, ma garantire anche un futuro al Movimento" perche' altrimenti "dopo è peggio" e "se continuiamo così fra un anno la destra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni ci spazza via".

All guida dei 5 stelle per Bugani oggi "serve qualcuno che non faccia parte del governo" quindi "può essere anche un gruppo di persone, ma non bisogna legare le riflessioni sul futuro del Movimento esclusivamente al futuro del governo". Tantomeno il premier Giusepppe Conte, perché, secondo Bugani, "si brucerebbe in due mesi" e da persona "troppo intelligente" qual è "non credo che scelga questa strada" perché lui "agli italiani piace perché sa anche chiedere scusa". Bugani lo definisce "un ottimo presidente" che "non vai imbrigliato nel Movimento". Il punto, forse, è un altro: se Grillo vuole imbrigliare il Movimento a Conte, per evitarea che sparisca.

