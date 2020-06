Sondaggio Masia per Agorà, Lega con quasi 7 punti di vantaggio sul Pd. M5s, segni di risveglio

18 giugno 2020 a

E venne il giorno del sondaggione di Agorà, la rivelazione di Emg Acqua di Fabrizio Masia proposta nel programma di approfondimento del mattino in onda su Rai 3. E che dice, il sondaggio? Dice Lega: il divario sul Pd è enorme. di quasi sette punti. Matteo Salvini e il Carroccio lasciano lo 0,2% e si assestano al 26,6%, mentre i democrat sono inchiodati al 19,9% tondo tondo, in calo di 0,1 punti percentuali. Sorprende la performance del M5s, in netta risalita: i grillini avanzano dello 0,4% e si portano al 16,4 per cento. Dunque Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al 14% e in flessione dello 0,2%, Forza Italia al 6,7% e Italia Viva di Matteo Renzi dato da Masia al 4,9%, tra le percentuali più alte nei sondaggi per il fu rottamatore. Infine, si segnala l'ascesa di Carlo Calenda, che con il suo Azione viene dato al 3,4% in crescita negli ultimi sette giorni di quasi mezzo punto percentuale.

