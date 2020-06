M5s, gaffe clamorosa della pentastellata Giulia Grillo: scivolone sull'inglese e il deputato di Forza Italia la rimprovera

18 giugno 2020 a

Dopo Luigi Di Maio, anche l'ex ministro della Salute Giulia Grillo scivola sull'inglese. In collegamento ad Agorà, la trasmissione mattutina di Rai Tre, la pentastellata sbaglia a pronunciare la parola Recovery Fund, il fondo europeo - se votato - che dovrebbe portare i paesi in difficoltà per l'emergenza coronavirus fuori dalla crisi. Per non sapere né leggere, né scrivere la Grillo ha pronunciato all'italiana maniera il termine, generando un po' di ilarità. A rimproverarla anche Andrea Ruggieri, senatore di Forza Italia: "Si pronuncia Recovery Fand, non Fund", ha tuonato stizzendola. "Mi faccia finire di parlare". Ma Ruggieri non ci sta: "Almeno imparare l'inglese". Ma d'altronde si sa nel Movimento 5 Stelle non vantano grandi rapporti con le altre lingue.

Video dal minuto 33.20.

