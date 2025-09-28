Libero logo
Rai 3, Agorà cresce (e piace alle donne)

di Klaus Davidomenica 28 settembre 2025
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Agorà)
Dopo qualche giorno di assestamento, lo storico Agorà su Rai 3 inizia a farsi largo nell’affollato e iper competitivo palinsesto mattutino. Questa settimana le puntate più brillanti sono state martedì 23 settembre col 6% di share medio e giovedì 25 col 5.7%. 

Un ottimo viatico visto che la nuova edizione è partita l’8 settembre e deve scontrarsi con Unomattina su Rai 1 e Mattino Cinque News su Canale 5, le due portaerei che da sole a volte si accaparrano il 40% di share, senza dimenticare l’agguerrita concorrenza di Omnibus su La7. 

Le scalette di Agorà aiutano a capire i trend d’ ascolto alla vigilia di importanti elezioni regionali: mentre il tema Gaza regge ma rende meno di qualche tempo fa, va detto che il caso Flotilla spinge la quota dei 25/34 anni a picchi del 4% di share non poco considerata la fascia media del format; così come le scene violente delle manifestazioni pro Pal degli scorsi giorni hanno toccato il 7%. La conduzione educata e competente di Roberto Inciocchi fa presa anche sulle donne.

