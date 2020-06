Matteo Salvini, minacce di morte: "A testa in giù, è quello che ti meriti". Il leghista lo denuncia: "Bravo..."

20 giugno 2020 a

Matteo Salvini bersaglio ancora una volta di minacce. Succede sul suo profilo Twitter dove il leader della Lega è impegnato a denunciare il traffico di migranti per mano delle Ong. "Dopo la Ong tedesca, con un carico di oltre 200 immigrati clandestini, ecco in azione la nave dei centri sociali, che torna in mare e ne va subito a raccogliere 70 non lontano da Lampedusa. Avanti, c’è posto, tanto il governo non muove un dito", cinguetta scatenando l'odio di chi la pensa diversamente.

"Mettiamo Salvini a testa in giù, è quello che si merita" replica un certo Davide Solinas che, oltre allo spazio su Twitter, ha vinto una bella denuncia. Insulti, questi, che piombano dopo le minacce di morte di una settimana fa, quando alcuni utenti si divertivano a commentare: "Salvini, occhio a tirare la corda, che prima o poi lo trovi quello che ti spara in testa". Nulla di nuovo purtroppo.

