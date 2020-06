Giuseppe Conte vuota il sacco su Rocco Casalino: "Perché ho scelto lui"

22 giugno 2020 a

Dopo il Grande Fratello sembra che Rocco Casalino si sia conquistato la piena fiducia di Giuseppe Conte. A difendere il capo della comunicazione di Palazzo Chigi, tirato in ballo dopo le polemiche per gli "show" di Conte, è lo stesso presidente del Consiglio: "Io non ho studiato da premier a differenza di tanti politici di carriera - ha premesso al Fatto Quotidiano -. Quando sono stato nominato non avevo neanche un account Facebook. A quel punto ho scelto i miei collaboratori e ho scelto i migliori, i più talentuosi. Ho scelto Casalino dopo aver parlato con lui. Io credo che un premier non debba circondarsi di yes men ma di professionisti che sappiano dare il loro contributo". E pensare che sono in tanti, anzi tantissimi, fuori e dentro la politica ad aver notato un certo filo conduttore nelle genialate comunicative pensate da Casalino per Conte. Un filo conduttore che ha proprio il sapore di reality show.

