Matteo Salvini denuncia: "Arrivati in Italia 28 migranti positivi al coronavirus, M5s e Pd ci mettono in pericolo"

24 giugno 2020 a

a

a

Sono ben 28 i migranti risultati positivi al coronavirus che, con l'ausilio della Sea Watch, hanno raggiunto l'Italia. I 209 clandestini totali, salvati in acque internazionali, sono stati immediatamente imbarcati sulla nave-quarantena Moby Zazà che è in rada a Porto Empedocle, Agrigento. Una notizia che ha mandato su tutte le furie Matteo Salvini. "Mentre il governo pensa di smontare i Decreti sicurezza - tuona in quella che è una chiara frecciatina la Movimento 5 Stelle che con il governo precedente ha partecipato alla loro realizzazione - e spalanca i porti, le ong portano in Italia immigrati positivi al Covid-19. Altro che scandalizzarsi per qualche selfie con la mascherina: questo governo mette in pericolo l’Italia e gli italiani". Poi l'appello social: "A casa".

A far eco al leader della Lega anche il presidente della Commissione Schengen, il leghista Eugenio Zoffili: "Secondo me, in questo periodo di emergenza, e io vengo dalla Lombardia, deve esserci massima attenzione per ogni tipo di equipaggio e di arrivo senza distinzioni, verificheremo anche questa situazione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.