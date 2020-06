Sondaggio di Fabrizio Masia, la fiducia nell'Europa non esiste: i dati dell'ultima rivelazione

25 giugno 2020 a

a

a

Un giudizio impietoso quello degli italiani sull'Europa. Stando ai numeri snocciolati da Fabrizio Masia per Agorà ad avere un giudizio "molto positivo" o anche solo "positivo" nei confronti dell'Ue solo il 30 per cento. Dalle ultime rilevazioni di Emg Acqua per la trasmissione di Rai 3 emerge invece con forza una sorta di contrarietà: gli italiani non ne possono più di Bruxelles. La voce "negativo e molto negativo" è infatti quotata al 62 per cento. Un dato che non necessita di chiarimenti.

Pd e M5s si "rubano" voti a vicenda: quel dato del sondaggio di Mentana parla chiaro

Merito, forse, della lentezza con cui l'Europa, Ursula von der Leyen in primis, sta impiegando a ragionare sul cosiddetto Recovery Fund, quel fondo tanto agognato da Giuseppe Conte ma ormai sempre più lontano. Non solo, perché anche in merito all'emergenza coronavirus l'Ue non ha mossa un dito nel tentativo di aiutare i paesi in difficoltà. E quindi il 62 per cento di disapprovazione non può che essere il minimo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.