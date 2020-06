Maria Elena Boschi boccia la proposta di Zingaretti: "Emiliano? Niente di più lontano da noi"

25 giugno 2020 a

Nicola Zingaretti ha detto no a quelli che ha definito "tafazzismi". Secondo il segretario del Pd l'unico modo per vincere le destre è presentarsi assieme alle Regionali, uniti tutti attorno ai candidati dem. Un appello che non è andato giù a Italia Viva (ma nemmeno al M5s, a cui era rivolto). "Noi come Iv abbiamo scelto di fare delle valutazioni a seconda delle regioni - ha ribadito Maria Elena Boschi a L'Aria Che Tira dopo la fragorosa polemica andata in scena -. Siamo con il Pd in Toscana e nelle Marche. In altre regioni dove il candidato non ha la nostra stessa visione, non ci siamo".

Quello della deputata di Iv è un riferimento a Michele Emiliano, il candidato Pd in Puglia, niente di più lontano da Matteo Renzi e compagnia bella. "Emiliano ha portato avanti programmi diametralmente opposti ai nostri e per questo noi non ci sentiamo di sostenerlo", ha messo le cose in chiaro la Boschi. Poi la chiara frecciatina a Zingaretti: "Avevamo chiesto da tempo di ragionare per trovare un candidato condiviso, un ragionamento insieme" e invece... Insomma - prosegue la Boschi - "siamo all'opposizione sostanzialmente di tutte le idee di Emiliano".

E a Francesco Magnai che ricorda le parole di Emiliano ("la candidatura per Iv di Ivan Scalfarotto è solo di disturbo" ndr), la pupilla renziana replica: "Se Iv in Puglia non esiste, allora Emiliano può dormire tra due guanciali. Se perde, perderà da solo. Noi abbiamo fatto scelta di libertà e coerenza". Tutto chiarissimo.

