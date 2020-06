Vitalizi, gaffe clamorosa della grillina Ruocco: "Ripristinati grazie alla Lega", poi cancella tutto

26 giugno 2020 a

Il Movimento 5 Stelle incappa ancora in una clamorosa gaffe. Questa volta protagonista è Carla Ruocco, grillina doc nonché presidente della Commissione Banche. A notare un dettaglio non da poco è il leghista Massimo Bitonci che sul suo profilo Twitter riporta il post incriminato della pentastellata: "La commissione Contenziosa del Senato con un colpo di coda e grazie ai voti della Lega ripristina i vitalizi aboliti grazie al M5s. Un atto assolutamente vergognoso consumatosi di notte e mentre il Paese affronta una crisi epocale. Ma non finisce qui!". Ah, sì? Peccato che i due leghisti, Simone Pillon e Alessandra Riccardi (appena uscita dal M5s), siano stati li unici a votare a favore del taglio.

"Una porcata col favore delle tenebre, Casellati ti devi vergognare". Mario Giordano massacra la presidente del Senato

E così ci pensa Bitonci che commenta: "Capisco anche l’incompetenza, di gente senza esperienza amministrativa ed 'estratta' a caso, ma che la Presidente della Commissione Banche non sappia leggere è davvero troppo!". Un'affermazione che non dev'essere passata inosservata alla Ruocco. Poco dopo infatti il cinguettio è stato accuratamente modificato e al posto dei "voti della Lega" ci è finito il "grazie ai membri laici voluti dal Centrodestra".

