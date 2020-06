Alfonso Bonafede replica a Matteo Salvini: "Uscite M5s per la Lega? Non sarei orgoglioso di accogliere traditori"

26 giugno 2020 a

Il Movimento 5 Stelle ridotto all'osso. Dopo l'uscita di Alessandra Ermellino e Alessandra Riccardi, quest'ultima in favore della Lega, è stato lo stesso Matteo Salvini ad annunciare futuri arrivi. Una dichiarazione che ha fatto centro. Alfonso Bonafede si è sentito tirare in causa ed ecco che subito passa all'attacco: "Altre fuoriuscite al Senato verso la Lega? La dichiarazione è del senatore Salvini, che sembrerebbe pianificare ipotesi di importazione di parlamentari eletti in altre forze politiche".

Poi l'affondo, quasi un po' stizzito: "Al posto suo non sarei così orgoglioso di prendere dei parlamentari che tradiscono perché io ritengo che quando una persona non vuole stare più in una forza politica, ci mancherebbe che ciò non accada, ma a qual punto fai la valigia e ti dimetti". D'altronde non stupisce il dente avvelenato nei confronti del leader della Lega, arrivato a chiedere una mozione di sfiducia sul pentastellato in veste di ministro della Giustizia. Come infatti dimenticare la scarcerazione dei boss e le polemiche per la mancata nomina di Nino Di Matteo.

