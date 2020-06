Sergio Mattarella e Conte, il sondaggio Noto spiazza la politica: "Stipendio più alto per presidente e premier"

28 giugno 2020 a

"Stipendio più alto per Conte e Mattarella". Alla faccia dei vitalizi, il sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale dà indicazioni sorprendenti sul rapporto (anche economico) tra gli italiani e le istituzioni. Gli intervistati ritengono eccessivo il compenso per quasi tutte le cariche eccezion fatta per il presidente della Repubblica e il premier, che dovrebbero guadagnare di più.



"Se il presidente della Repubblica ha un introito di 12.000 euro al mese, secondo gli italiani dovrebbe guadagnare addirittura di più, si pensa che dovrebbe percepire almeno 18.000 euro. Anche il premier, quindi, dovrebbe guadagnare in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente incassa, anche se non di molto. Il suo stipendio dovrebbe essere di 8.000 euro al mese, in realtà ne percepisce 6.700", Niente da ridire sulla busta paga dei ministri (4.500 euro) mentre calerebbe la mannaia sullo stipendio degli europarlamentari (da 14.000 euro a 4.000) e di deputati e senatori (che gli italiani vorrebbero far passare dagli attuali 12.290 euro al mese a "soli" 3.000 euro).

