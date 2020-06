M5s, disastro annunciato alle regionali: in quante regioni sotto la soglia psicologica della doppia cifra

29 giugno 2020 a

a

a

Tra gli strappi di Matteo Renzi e gli appelli all’unità di Nicola Zingaretti, nel Movimento 5 Stelle gira un numeretto magico riguardo alle elezioni regionali: 10 per cento. Raggiungere almeno la soglia psicologica della doppia cifra nelle sei regioni che il 20 settembre andranno al voto è fondamentale per i grillini, ma le premesse non sono affatto delle migliori. Lo scrive Il Messaggero, secondo cui se dovesse mancare il buonsenso al M5s, quest’ultimo non farebbe altro che un enorme favore a Matteo Salvini e al centrodestra, con rischi annessi per la tenuta del governo.

"Un'alleanza con il M5s? Che Pd voglio...". Zingaretti corretto a tempo di record: Bonaccini calpesta un capetto finito

Sondaggi alla mano, i grillini potrebbero avere qualche chance di raggiungere il 10% in Liguria, in Puglia e in Campania. Quest’ultima è la culla del Movimento, la terra di pezzi da novanta del calibro di Di Maio e Fico, eppure la partita per la presidenza della Regione sembra essere a senso unico. Nessuno sembra poter insidiare la riconferma di Vincenzo De Luca, men che meno i grillini che con la loro candidata (Valeria Ciarambino) sono stimati massimo al 13%.

Poi ci sono regioni come Veneto, Toscana e Marche dove persino il traguardo del 10% potrebbe apparire un sogno a occhi aperti: tutti e tre i candidati sono stati scelti dalla rete su Rousseau e condannati a sconfitta certa. Se, come sembra, la partita delle regionali finirà 4-2 in favore del centrodestra e il M5s dovesse far registrare percentuali poco rilevanti, allora come minimo potrebbe esserci una ricostruzione interna al Movimento. Ma anche il governo potrebbe non essere esente da da ripercussioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.