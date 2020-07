Mes, Giuseppe Conte: "Nessuna connessione con le scelte di bilancio relative alla spesa pubblica"

01 luglio 2020 a

Parole un poco ambigue, quelle di Giuseppe Conte sul Mes, il fondo salva-Stati che potrebbe costargli la premiership: il Pd, infatti, vuole accedervi senza se e senza ma. Il premier, espressione del M5s, ovviamente tentenna. E così il presunto avvocato del popolo, interpellato alla Camera nel corso del Question Time, afferma che "non vi è alcuna connessione tra le linee di credito del Mes, relativo alle spese sanitarie, e le scelte generali di politica di bilancio relative alla spesa pubblica e la tassazione". E ancora: "In queste ore il governo sta conducendo un’intensa attività diplomatica per garantire una risposta Ue adeguata alla crisi".

Dunque, Conte aggiunge: "Ne ho parlato in questi giorni con il premier Rutte e la cancelliera Merkel: da parte italiana resta l’obiettivo di un’intesa rapida che mantenga l’ambizione di partenza. Il risultato finale non dovrà discostarsi dalla proposta della commissione quanto a volume e modalità di erogazione del Recovery Fund". E ancora, il presidente del Consiglio ha ribadito che "non vi è alcuna connessione tra le linee di credito del Mes, relativo alle spese sanitarie, e le scelte generali di politica di bilancio relative alla spesa pubblica e la tassazione".

Infine, il premier ha bollato il dl semplificazioni come "la madre di tutte le riforme". Nel dettaglio, ha spiegato che "sono state studiate e in parte accolte le proposte di Iv. Ci sono interventi nella fase contenziosa, per rendere più veloce il processo amministrativo ed evitare sospensione delle gare pubbliche. Sono misure che intervengono anche sulla responsabilità dei pubblici dipendenti, perché vogliamo superare la cosiddetta `paura della firma´ per i dipendenti pubblici» sul fronte opere pubbliche, spesso motivo di rallentamenti»,

