Lucia Azzolina a In Onda, smentita e conferma sui plexiglass: altro disastro della ministra M5s

02 luglio 2020 a

No, Lucia Azzolina non lascia. Anzi raddoppia. Siamo a In Onda, il programma su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, dove il ministro dell'Istruzione M5s è l'ospite d'onore. Non si può non parlare delle polemiche che la hanno travolta nelle ultime settimane, compresi i divisori in plexiglass che le sono costati un diluvio (di polemiche), e la Azzolina continua a smentire. "Plexiglass nelle aule? Fake news che fa clic - taglia corto la grillina -. Si era parlato di divisori, non di cabine o di gabbie. Mai e poi mai abbiamo pensato a una cosa del genere". Insomma, smentisce e conferma in una sola frase: no plexiglass, sì ai divisori (magari in plexiglass?). E poi aggiunge che "nessuno ci aveva pensato". Evidentemente, avevano capito tutti male... Infine, la Azzolina aggiunge: "Torneremo tutti in aula a settembre grazie alla collaborazione del mondo della scuola e degli enti locali. Il sistema deve remare insieme". E anche su queste parole, considerati gli iniziali tentennamenti della ministra circa il ritorno unitario in classe a settembre, qualche dubbio è lecito nutrirlo.

