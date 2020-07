Carlo Calenda a Stasera Italia: "Salvini? Non fascista, ma incompetente. Se non gli fai la domanda....", e la Gentili reagisce

03 luglio 2020 a

Fascista no, ma gli insulti sì. Carlo Calenda, ospite di Stasera Italia, finge di "difendere" Matteo Salvini per poterlo massacrare meglio: "Non può essere considerato un fascista, come le persone che lo votano - spiega il leader di Azione, costola del Pd -. Se vogliamo dirgli qualcosa è un incompetente e i pieni poteri da uno che ballava al Papeete in mutande è una cosa ridicola".





Poi la polemica è direttamente con la conduttrice Veronica Gentili, a suo dire un po' troppo morbida con il leader della Lega che aveva appena finito in intervistare. "Quando Salvini dice io sono con l'Occidente, una domandina andava fatta: ma lei non è andato da Putin dicendo che stava meglio in Russia?". Ognuno, aggiunge polemicamente Calenda, "può dire tutto e il contrario di tutto". E via con l'elenco: "Salvini negli anni ha detto, testuale: l'Italia è una m***a, i meridionali puzzano, voglio uscire dall'Europa, caccio 600mila immigrati, poi sono diventati 80mila. Ma se non gli facciamo mai la domanda...". E la Gentili reagisce con un po' di stizza.

