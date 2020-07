M5s, a Palazzo Chigi un nuovo "Rocco Casalino": si tratta dell'ex dj di Beppe Grillo

04 luglio 2020 a

Il Movimento 5 Stelle pensa a sistemare proprio tutti. L'ultima poltronissima è quella dell'ex dj di Beppe Grillo, Matteo Ponzano. È lui il "miracolato" che - stando a quanto riporta Il Giornale - il 15 maggio scorso, nei giorni in cui l'Italia usciva dalla fase critica dell'emergenza coronavirus, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il cinque stelle Riccardo Fraccaro, assumeva con un contratto di consulenza fino al 4 settembre. Il tutto ovviamente per un esiguo compenso: ben 50 mila euro per soli quattro mesi di lavoro che, a conti fatti, risultano 10 mila euro al mese.

L'ex dj è una sorta di nuovo Rocco Casalino, la sua mansione è quella di occuparsi di comunicazione istituzionale, supportando l'attività dell'ufficio stampa del sottosegretario Fraccaro. Ponzano, da sempre icona nel Movimento 5 Stelle, aveva nel 2014 deciso di lasciare in contrasto con i vertici della Casaleggio per la decisione di inserire i banner pubblicitari nei servizi della web tv grillina. Ma l'addio sembra non essere stato così definitivo perché il M5s non dimentica mai i vecchi cari amici.

