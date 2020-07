M5s, la cena segreta sul Mes: "Per salvare il governo meglio che passi con il nostro sì che con quello di Forza Italia"

04 luglio 2020 a

Una cena riservata quella del Movimento 5 Stelle sul Mes. Con l'occasione di festeggiare il compleanno di Laura Bottici (questore di Palazzo Madama) e Gianluca Castaldi (sottosegretario ai rapporti con il Parlamento), una ventina di parlamentari pentastellati si è messa a parlare del governo. Presenti alla rimpatriata - come racconta Il Messaggero - Paola Taverna e il capogruppo Gianluca Perilli assieme ad altri portavoce. "Alla fine sapete che c'è? Se ci sarà da votare il Mes è meglio che passi con il nostro sì, che con quello di Forza Italia. Così non metteremo a rischio la maggioranza e dunque il governo" è il pensiero che dilaga tra i grillini.

Durante la cena tutti sono d'accordo con l'idea che conviene "aspettare lo scostamento di bilancio che proporrà il ministro Gualtieri, poi vediamo se basterà. Di sicuro se dall'Europa dovesse arrivare una spinta sul Mes non potremmo farci trovare impreparati". Insomma, pur di salvare governo e poltrone, il Movimento, o perlomeno alcuni, potrebbero tradire i loro ideali. A preoccupare soprattutto la tenuta della maggioranza in Senato. Qui gli addii hanno dilaniato i pentastellati. "Non so se reggiamo a Palazzo Madama" è stato lo sfogo di Giuseppe Conte davanti alla spinta di Nicola Zingaretti che sul Salva Stati sta accelerando sempre di più, E proprio in quest'ottica meglio che i grillini più filo-Conte corrino in soccorso.

