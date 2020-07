Matteo Salvini contro Virginia Raggi: "Roma non può essere ricordata per rom e topi". La replica, volano stracci

04 luglio 2020 a

Matteo Salvini attacca la giunta M5s che guida la Capitale dal palco della manifestazione unitaria del centrodestra in Piazza del Popolo a Roma, e Virginia Raggi risponde piccata su Twitter. È un faccia a faccia immediato a botte di tweet. "Liberiamo Roma, restituiamo un sindaco a Roma e un presidente di regione" all'altezza. "La Capitale non può essere ricordata per i rom, per i topi, per gli autobus bruciati, e le buche per strada", ha gridato dal palco il leader della Lega.

Con i social che ormai bruciano le agenzie di stampa è immediata la risposta in tempo reale della sindaca che replica: "Matteo Salvini hai la faccia tosta. Abbi rispetto di Roma. La chiamavate ladrona e ora vorreste tornare a spolparla. Noi romani, twitta ancora, "stiamo risanando debiti e lo sfascio che ci avete lasciato quando l'avete governata. Basta chiacchiere". Poi il post scriptum: "Ps: lascia pulita piazza del Popolo". Peccato però che la Lega Nord non abbia mai governato Roma.

