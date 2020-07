Giorgia Meloni a Quarta Repubblica: "Sono certa che Conte voglia fare un partito, fa ogni cosa per accrescere consenso"

07 luglio 2020 a

I sondaggi sembrano aver dato alla testa a Giuseppe Conte. A pensarlo Giorgia Meloni che, ospite di Quarta Repubblica su Rete Quattro, nutre più di un sospetto sulle vere intenzioni del premier: "Sono certa - assicura nel salotto politico di Nicola Porro - che Conte voglia fare un partito e che e che dall'inizio della pandemia ha fatto ogni cosa per accrescere il suo consenso". Una mossa, quella del presidente del Consiglio, incentivata "dall'insofferenza del Pd nei suoi confronti che vuole fare tutto da solo". Per la leader di Fratelli d'Italia "la situazione del governo non la vedo così solida".

A maggior ragione se si considera che Conte viene definito da tutto, senza distinzione tra maggioranza e opposizione, il "one-man show", l'uomo che fa tutto da sè. "L'unica cosa che ho chiesto al premier - prosegue - è di mandarci almeno una bozza di quello di cui vuole parlare con noi. Tutte le nostre proposte sono state gettate in un cestino." Motivo? Conte preferisce prendersi tutti i meriti, forse proprio nell'ottica di leader di una forza politica.

