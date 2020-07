Ocean Viking, festa degli immigrati a bordo prima dello sbarco: la rabbia di Matteo Salvini, "smartphone e tamburi"

07 luglio 2020 a

Immigrati in festa. O meglio, 180 immigrati in festa. Sono quelli della Ocean Viking, a cui il governo si è piegato, accordando a loro il permesso di entrare in Italia. E come detto a bordo della nave, quando confermano la possibilità di sbarcare, si scatena il delirio, la festa. Canti, balli, tamburi, applausi, grida di giubilo. Una scena ripresa e rilanciata sui social da Matteo Salvini: "Clandestini in festa alla notizia dello sbarco. In 180 pronti a sbarcare della Ocean Viking", campeggia sulle immagini. Dunque, il leader della Lega aggiunge: "Grazie Conte, grazie Lamorgese, grazie Pd e 5 Stelle! Smartphone e tamburi: finalmente arriva qualcuno a pagarci la cassa integrazione!", conclude sarcastico Salvini.

