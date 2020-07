Mara Carfagna a In Onda: "Prodi dice sì a Berlusconi in maggioranza? La vecchiaia porta saggezza"

09 luglio 2020 a

Invecchiando si migliora. L'esempio più lampante? Romano Prodi, che a In Onda, il programma in onda su La7 e condotto da David Parenzo e Luca Telese, ha aperto al governissimo: "Silvio Berlusconi in maggioranza? Non è un tabù. Serve una maggioranza solida, o noi diamo una spinta oppure il Paese si arrotola su se stesso", ha commentato l'ex premier. Incredibile ma vero: apre al suo storico nemico, il Cavaliere. Un dato politico importante, pesantissimo. Un ulteriore indizio circa il fatto che i timori di Matteo Salvini circa l'ingresso in maggioranza di Forza Italia, forse, non sono così peregrini. In un momento drammatico per il Paese, insomma, serve una mano anche da parte di Berlusconi. Strepitosa, però, la reazione di Mara Carfagna alle parole del Mortadella. Altrettanto ospite a In Onda, l'azzurra ha affermato: "Anche nel suo caso la vecchiaia porta la saggezza. Nel 2006 - ha ricordato la Carfagna - rifiutò una collaborazione in Forza Italia."

