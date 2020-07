Luigi Bisignani, Giuseppe Conte? "Verrà cacciato dalle agenzie di rating. Tsunami economico ed elezioni"

12 luglio 2020 a

Lo dice da qualche tempo, ne è certo Luigi Bisignani: no, Giuseppe Conte non resisterà. Presto, abbandonerà Palazzo Chigi. E l'uomo che sussurra ai potenti torna a confermare la sua previsione in un intervento su Il Tempo in cui spiega come calerà il sipario su "Giuseppi". Bisignani parla di "caos totale", mette in evidenza gli errori della De Micheli e della Lamorgese. E questa situazione di caos totale, aggiunge, "è ben attenzionata dalle agenzie di rating internazionali che, dai documenti preparatori ai giudizi che emetteranno entro fine anno (23 ottobre Standard & Poor's, 4 dicembre Fitch, dopo lo scampato pericolo di venerdì, 6 novembre Moody's) pare che declasseranno il rating dell'Italia creando inevitabili ripercussioni sui mercati, per cui i nostri titoli varranno poco più delle Canistracci Oil di Renato Pozzetto". Insomma, per Bisignani sarà "lo tsunami sui mercati" a costringere Conte a farsi da parte. E a quel punto, aggiunge, anche Sergio Mattarella avrebbe compreso che l'unica strada sarebbero le elezioni anticipate.

