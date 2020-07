Giuseppe Conte, i migranti positivi al coronavirus nelle strutture della Difesa. Fratelli d'Italia in rivolta

14 luglio 2020 a

Forze dell'ordine umiliate da Giuseppe Conte, nel nome dell'accoglienza. Fratelli d'Italia dice no con forza all'ipotesi che i migranti contagiati dal coronavirus vengano fatti alloggiare nelle strutture della Difesa. "Mentre è chiaro che a favore dei nostri militari anche nel Decreto Rilancio non sono previste quelle misure promesse dal governo come la proroga di un anno dei ferma prefissata - si legge in una nota di Salvatore Deidda, Wanda Ferro e Davide Galantino, deputati di FdI e componenti della Commissione Difesa della Camera -, senza alcun coinvolgimento del Parlamento l'esecutivo Conte decide di destinare gli immigrati clandestini risultati positivi al Covid-19 nelle strutture della Difesa".

"Dopo aver visto in questi anni la Marina Militare trattata alla stregua di taxi del mare - concludono i tre deputati meloniani - oggi assistiamo ad un altro duro colpo inferto alle Forze armate. Fratelli d'Italia chiede rispetto per i nostri uomini e donne in divisa e l'istituzione di un blocco navale per impedire le partenze degli immigrati e le morti in mare".

