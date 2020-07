Matteo Salvini su Autostrade: "Accordo governo-Benetton? Andiamo a vedere chi ha acquistato e venduto azioni"

15 luglio 2020 a

a

a

Il titolo di Atlantia vola in Borsa e arriva a guadagnare anche il 25% all’indomani dell’accordo tra il governo e la famiglia Benetton sul dossier Autostrade. Scongiurata una volta per tutte la revoca, che il premier aveva soltanto minacciato per tenere buoni i 5 Stelle e intanto lavorare ad una soluzione che accontenti un po’ tutti. Non essendoci più il rischio della revoca, gli analisti puntano forte su una risalita del titolo, anche se restano ancora molti dettagli e numeri da chiarire.

La reazione del mercato è però paragonabile a un sospiro di sollievo, anche se i leader dell’opposizione vogliono vederci chiaro su quanto sta accadendo. “Qualcuno sicuramente oggi ha da festeggiare - ha commentato Matteo Salvini - il titolo di Atlantia guadagna il 25%, i Benetton sicuramente sono contenti. Qualcuno oggi l’affarone l’ha fatto, poi andremo a vedere chi ha acquistato o venduto azioni in questi giorni”. Sulla stessa lunghezza d’onda Giorgia Meloni: “Il M5s festeggia l’accordo del governo con i Benetton, quest’ultimi festeggiano la mancata revoca di Autostrade con un bel +25% in Borsa. Hanno definitivamente abolito la povertà, quella della famiglia Benetton”.

"Un affare per chi?". Myrta Merlino, ombre sul governo: Conte, Benetton e Autostrada, "e pensare che gli italiani..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.