Myrta Merlino, la domanda a Giuseppe Conte: "Ricompra Autostrade per liberarsi dei Benetton. Un affare per chi?"

“Alla fine lo Stato, per liberarsi dei Benetton, di fatto si ‘ricompra’ Autostrade. Un affare per chi?”. Myrta Merlino è intervenuta a gamba tesa sul governo e in particolare su Giuseppe Conte, che ovviamente a petto gonfio ha annunciato la sua soddisfazione per il risultato ottenuto sulla vicenda Aspi. “E pensare che gli italiani vorrebbero solo strade più sicure e pedaggi più bassi”, è stato l’affondo della conduttrice de l’Aria che tira, che pure in vacanza rimane molto attenta alle questioni di stretta attualità. Su Autostrade per l'Italia il premier ha evitato la revoca, che aveva annunciato per tenere buoni i 5 Stelle senza però avere la minima intenzione di arrivare a tanto: la trattativa con i Benetton non si è praticamente mai interrotta e alla fine si è arrivati ad un accordo che accontenta un po’ tutti, inclusi i grillini che esultano comunque per il fatto che la famiglia verrà gradualmente estromessa da Aspi. “Noi ci preoccupiamo di tutelare l’interesse pubblico non degli slogan”, ha dichiarato Conte dopo aver siglato il patto che ha chiuso il dossier Autostrade.

