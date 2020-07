Enrico Mentana, Paola De Micheli e l'imbarazzo su Danilo Toninelli: "Ringrazio il mio predecessore", poi si ferma e ride

16 luglio 2020 a

Paola De Micheli è stata ospite di Enrico Mentana al TgLa7 per spiegare nel dettaglio la vicenda di Autostrade per l’Italia, risoltasi con l’accordo trovato con la famiglia Benetton al termine del Consiglio dei ministri. “Noi abbiamo fatto un’operazione industriale della quale ringrazio il premier Giuseppe Conte e anche il mio precedessore”. Il riferimento è a Danilo Toninelli, che invece non perde occasione per dare addosso alla ministra dem: lei lo sa e per questo dà vita al siparietto con Mentana e lo cita in maniera quasi forzata. “Perché si ferma?”, interviene il direttore del TgLa7. A questo punto la De Micheli non riesce più a trattenere un sorriso malizioso e pronuncia il nome: “Toninelli”. Anche Mentana se la ride e chiude la questione così: “Meglio esplicitarlo che magari non tutti lo sanno chi è il suo predecessore”. Tornando seria, la De Micheli ha poi spiegato perché ha parlato molto poco del dossier Autostrade nell’ultimo anno: “Ho protetto la riservatezza di un negoziato complicatissimo. Ho sempre avuto sul tavolo la revoca, ma la valutazione dei benefici e dei costi dell’accordo dell’altra notte ci fa dire che abbiamo raggiunto risultati molto più importanti per il paese”.

