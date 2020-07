Giuseppe Conte e la regione cruciale per la tenuta del governo: "È lei la nuova Emilia"

17 luglio 2020 a

a

a

Alle Regionali il governo si gioca tutto. In particolare per Giuseppe Conte c'è una sfida più importante delle altre, tanto che chi lo conosce va in giro dicendo: "Se alla scorsa tornata tutto si giocava in Emilia - ragiona un ministro - ora il centro della partita nazionale è tra Foggia, Bari, Taranto e Lecce. E questo il premier lo sa bene". Conte, pugliese doc, spera infatti di cantar vittoria almeno nella sua terra natale. Qui . racconta Repubblica - il presidente del Consiglio vuole chiudere il prima possibile l'accordo tra Pd e M5s e incoronare Michele Emiliano come governatore. Un nome però che il Movimento 5 Stelle non riesce a mandare giù: "Lo abbiamo combattuto per cinque anni, con che faccia - dicono i pentastellati - ci presentiamo davanti agli elettori?".

"Conte-Zingaretti, un ticket al 40%". Dago-terremoto, sta girando la voce: a settembre, il Big bang in Parlamento

Numerosi i tentativi dello stesso Emiliano che, snobbato anche da Italia Viva, teme di non essere riconfermato alla guida della Puglia. E così si dice disponibile a discutere del programma con i grillini, incassando subito dal governo la sponda sull'argomento probabilmente più importante: la decarbonizzazione dell'Ilva, con la trasformazione dell'area a caldo grazie ai fondi europei, da sempre un tema carissimo al M5s. Eppure la strada è parecchio in discesa, al punto che dal quartier generale di Emiliano facevano filtrare un ragionamento: "L'accordo con i 5 Stelle non è così determinante ai fini elettorali". Sarà, sicuramente però è importante per Conte che, in caso di sconfitta, ci perderebbe la faccia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.