Silvio Berlusconi sul Recovery Fund. "Buona notizia, ma fondi solo nel 2° trimestre 2021". Il dubbio del Cavaliere

Anche Silvio Berlusconi, va da sé, commenta i risultati del negoziato condotto a Bruxelles da Giuseppe Conte sul Recovery Fund. Un negoziato chiuso con cifre accettabili ma dove ad inquietare sono lacci, lacciuoli e condizioni, a partire dal "freno" che possono imporre i Paesi membri con maggioranza qualificata se il piano presentato dai singoli stati per usare i denari non convince i diretti interessati. E infatti, il commento di Berlusconi è cauto. Parole, quelle del leader di Forza Italia, consegnate in un'intervista al Tg5. Berlusconi, nel dettaglio, pone l'attenzione sul fatto che i fondi non arriveranno subito, dunque il percorso che porterà alla loro erogazione potrà essere accidentato e pieno di insidie. "L'ammontare totale dei fondi a nostra disposizione è salito a 208 miliardi e una parte importante di questa somma sono sussidi, a fondo perduto - premette il Cav -. Ma i fondi saranno disponibili nel secondo trimestre del 2021. Per l'Italia quella di stanotte è una buona notizia, tuttavia il percorso è ancora lungo", conclude Silvio Berlusconi. Insomma, un grande "ma" sul Recovery Fund, su cui anche il leader azzurro pone l'accento.

