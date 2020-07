Recovery Fund, Mario Monti la spara grossissima: "Cosa vuol dire 'frugale'"

21 luglio 2020 a

a

a

Mario Monti, a ridosso della risoluzione sul Recovery Fund, festeggia il negoziato di Giuseppe Conte. Il senatore a vita, ospite ad Agorà estate in onda su Rai3, festeggia quello che lui stesso defiisce "accordo molto positivo". "L'Europa esiste. "Merkel e Macron hanno fatto in buona sostanza il piano Marshall europeo, ma c'è stata abilità negoziale da parte italiana e soprattutto è cambiato in un anno e mezzo il modo dell'Italia e del governo italiano di guardare all'Europa" ha detto l'ex presidente del Consiglio in una chiara frecciatina al leader della Lega al governo nel Conte 1. "Un esponente importante del governo di due anni fa, il senatore Salvini, diceva: 'Adesso dobbiamo abbattere il muro di Bruxelles'. Meno di due anni dopo il governo italiano è felice di aver portato a casa dei soldi da Bruxelles".

Recovery Fund, Antonio Socci a Silvio Berlusconi: "Qualcuno gli ricordi che chi remava contro l'accordo non erano i sovranisti"

Poi la sparata sull'aggettivo "frugale" che per giorni è stato utilizzato per indicare Olanda, Svezia, Finlandia, Danimarca e Austria. "Da oggi è considerato naturale che ogni Paese sia anche interessato a quello che gli altri Paesi fanno del denaro comune. Dovremo ora abituarci a considerare l'aggettivo 'frugale' sinonimo di serio, a fare al nostro interno politiche serie e chiedere che lo facciano anche gli altri Paesi, per esempio chiedendo alla Commissione Europea di essere molto più vigorosa nel mettere in regola l'Olanda e l'Austria rispetto alle norme sulla fiscalità". Peccato però che il termine "frugale" significhi sobrio. In altre parole spending review assicurata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.