Marco Travaglio, sul Fatto Quotidiano l'imbarazzante prima pagina su Recovery Fund e Giuseppe Conte: roba da Corea del Nord

Mamma mia, Marco Travaglio. La prima pagina del Fatto Quotidiano confezionata per l'edizione di martedì 21 luglio resterà negli annali. Sì, per la sua partigianeria. Non che sia un mistero: Travaglio è una sorta di portavoce e ideologo ora più di Giuseppe Conte che del M5s, il suo Fatto è l'house organ del governo e dell'avvocato del popolo. E insomma, non stupisce la faziosità. Ma Travaglio, questa volta, tocca nuove e inesplorate vette. Il tema è il Recovery Fund e la chiusura dell'accordo a Bruxelles. I toni? Roba da Corea del Nord, laddove però Kim Jong-Un è il premier. Fotomontaggio di Conte con assegno in mano recante la cifra di 209 miliardi. Titolone: "Conte porta a casa 36 miliardi in più". Ma in più rispetto a cosa? "Meno sussidi e più prestiti, ma l'Italia ci guadagna: -1 da una parte e +37 dall'altra", miliardi s'intenda. E insomma, la prima pagina ultra-propagandistica è confezionata. E mi raccomando, non ricordate a Travaglio quando Conte, lo scorso 18 maggio, diceva che 500 miliardi a fondo perduto erano "una buona base", ma da migliorare.

