Marina La Rosa deraglia dalla Berlinguer: "Meloni ha alzato i suoi glutei..."

Tra le violenze a Torino nel corso della manifestazione di solidarietà ad Askatasuna e la disastrosa alluvione che ha devastato la cittadina di Niscemi in Sicilia, sono tanti i temi di dibattito a “È Sempre Cartabianca”, salotto di approfondimento e attualità, la cui padrona di casa è Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. E tra gli ospiti, a sorpresa, c’è anche Marina La Rosa, una delle protagoniste della prima edizione del Grande Fratello nel 2000.

La Rosa si scaglia contro Giorgia Meloni, rea, a suo dire, di dare diversa importanza alle due vicende, come drammi di Serie A (Torino) e Serie B (Niscemi). Queste le sue parole: “L'agente è stato picchiato e non doveva accadere, ci dispiace molto. Ma voglio ricordare che il nostro Presidente del Consiglio, la Meloni, ha alzato i suoi glutei dorati per andare cinque minuti dopo, il giorno dopo, all'ospedale Le Molinette di Torino a trovarlo. Al contrario, in Sicilia dopo l'alluvione del ciclone Harry è spuntata dopo una settimana. Quindi evidentemente ci sono situazioni di Serie A e situazioni di Serie B". Non benevoli con lei i commenti sui social, successivi a questa surreale affermazione.

C’è chi scrive ironicamente: “Grazie a Marina La Rosa abbiamo capito che il vero problema di ciò che è successo a Torino è che Giorgia Meloni è andata a fare visita ai poliziotti troppo presto”. Un altro, invece, commenta: “La Rosa, poi, per guadagnare due spicci, (per modo di dire ovviamente), fa la comunista per essere re-invitata. Come siamo finiti male, ripensando al giornalismo serio di una volta”. Un altro, infine, scrive: “Dialoghi miseri, nemmeno alle elementari, hanno chiuso Askatasuna, devono chiudere anche Casapound… peccato che quello è uno, quelli comunisti sono centinaia e sono fogne di criminali, illegalità e anarchia, punto”.