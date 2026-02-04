Referendum giustizia, Gualmini guida la rivolta contro il Pd: "Tutti fascisti"

L'ultimo video postato dal Partito democratico sui social? Non è stata un'ottima trovata, anche perché si è rivelato un vero e proprio boomerang. Il Nazareno ha condiviso sul proprio profilo un filmato relativo a Casapound - che si è espressa a favore del Sì al prossimo referendum -, nel tentativo di mettere sullo stesso piano - quanto meno ideologico - i fascisti con tutti gli altri che appoggiano la riforma Nordio. Peccato che tra questi ultimi ci sono anche tanti esponenti dei dem. A cominciare da Elisabetta Gualmini, che ha espresso tutto il suo sdegno su X.

"Il video del Pd che dice che chi vota 'Sì' al referendum e’ un fascista raggiunge forse il punto più basso di qualsiasi polemica politica - ha spiegato Elisabetta Gualmini su X -. Quindi chi sosteneva la mozione Martina nel 2019 e il programma del Pd nel 2022 erano tutti fascisti".

Il video del #PD che dice che chi vota #Si al #referendum e’ un fascista raggiunge forse il punto piu’ basso di qualsiasi polemica politica. Quindi chi sosteneva la mozione #Martina nel 2019 e il programma del #Pd nel 2022 erano tutti fascisti. https://t.co/aY3LzCIjhE — Elisabetta Gualmini (@gualminielisa) February 3, 2026

Stesso discorso anche per l'eurodeputata del Pd Pina Picierno: "La linea comunicativa del Pd che assimila al fascismo chi voterà Sì al referendum del 22-23 marzo è gravemente insultante e svilente. Da fondatrice e militante del PD sono colpita e molto addolorata da una deriva comunicativa e politica sempre più polarizzante e populista".