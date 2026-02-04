Herbert Ballerina, la confessione su Zalone: "Pensavo fosse uno scherzo"

Tra i tanti big dello spettacolo con cui Herbert Ballerina ha lavorato c'è anche Checco Zalone. L'inizio della loro collaborazione lo ha raccontato lo stesso comico a DiPiù: "Un giorno, Checco Zalone mi ha contattato su Facebook. 'Ti scrivo qui perché non ho il tuo numero, ti ho visto a Mai dire gol e ti vorrei nel mio team', era il suo messaggio. Pensavo a uno scherzo, invece era tutto vero: mi sono ritrovato nel cast di Che bella giornata, nel ruolo dell’amico ingenuo di Checco".

Nato a Campobasso, i genitori di Ballerina gestivano uno storico negozio di regali e accessori per la casa e "io fin da ragazzo ho sempre dato una mano". Ma fin da ragazzo "sognavo di fare l’attore. Così, dopo le scuole superiori, mi sono iscritto al Dams di Bologna, l’Università dello spettacolo".