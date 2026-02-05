Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

La "security night" conquista audience

di Klaus Davigiovedì 5 febbraio 2026
La "security night" conquista audience

1' di lettura

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Real tv: crimini di strada” / DMAX)
Dopo i fatti di Torino, i network sono invasi dalle tematiche legate alla sicurezza. Nel mattino di Italia 1 i poliziotti di Chicago P.D. sfiorano il 9% di share, su Rai 1 dalle 3 alle 4.45 di notte le repliche del Commissario Rex toccano i 100mila spettatori così come quelle di Distretto di polizia dalle 5 alle 6 su Canale 5. E non sono da meno i canali “nativi digitali”.

DMAX (52 del dtt) segna 50mila spettatori medi e picchi di 70mila per un totale di 200 mila con una maratona notturna dalle 2 alle 6 di Real tv: crimini di strada, format in cui vengono mostrati video di rapine, risse e inseguimenti registrati da telecamere di sorveglianza, bodycam delle forze dell’ordine o amatoriali, commentati da Andrea Agresti e dall'esperto di sicurezza Manuel Spadaccini. Mentre certi “giornaloni” pubblicano tesi di esponenti della sinistra tendenti a ridimensionare quanto accaduto, l’Auditel ci dice che la “pancia” del Paese dà segnali diametralmente opposti.

Askatasuna, le violenze di Torino spostano le curve

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Rainews24) A cosa servan...
tag
realt tv crimini di strada

ti potrebbero interessare

Marina La Rosa deraglia dalla Berlinguer: "Meloni ha alzato i suoi glutei..."

Marina La Rosa deraglia dalla Berlinguer: "Meloni ha alzato i suoi glutei..."

Roberto Tortora
Affari tuoi, furia contro Natale: "Così sm***ona"

Affari tuoi, furia contro Natale: "Così sm***ona"

L'Eredità, "Francesco no!": pubblico sconvolto e furioso

L'Eredità, "Francesco no!": pubblico sconvolto e furioso

Forum, Ciavarro piange a Forum: "Il tradimento..."

Forum, Ciavarro piange a Forum: "Il tradimento..."

Redazione