La "security night" conquista audience

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Real tv: crimini di strada” / DMAX)

Dopo i fatti di Torino, i network sono invasi dalle tematiche legate alla sicurezza. Nel mattino di Italia 1 i poliziotti di Chicago P.D. sfiorano il 9% di share, su Rai 1 dalle 3 alle 4.45 di notte le repliche del Commissario Rex toccano i 100mila spettatori così come quelle di Distretto di polizia dalle 5 alle 6 su Canale 5. E non sono da meno i canali “nativi digitali”.

DMAX (52 del dtt) segna 50mila spettatori medi e picchi di 70mila per un totale di 200 mila con una maratona notturna dalle 2 alle 6 di Real tv: crimini di strada, format in cui vengono mostrati video di rapine, risse e inseguimenti registrati da telecamere di sorveglianza, bodycam delle forze dell’ordine o amatoriali, commentati da Andrea Agresti e dall'esperto di sicurezza Manuel Spadaccini. Mentre certi “giornaloni” pubblicano tesi di esponenti della sinistra tendenti a ridimensionare quanto accaduto, l’Auditel ci dice che la “pancia” del Paese dà segnali diametralmente opposti.