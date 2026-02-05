Mauro Corona, la profezia su Vannacci: "Vedrete quanti voti prenderà"

La notizia era nell’aria da tempo e ora è deflagrata: il generale Roberto Vannacci, europarlamentare per la Lega, lascia il partito di Matteo Salvini per camminare con le sue sole gambe, fondando un nuovo partito. Si chiamerà “Futuro Nazionale” e concorrerà alle prossime politiche. Questo voltafaccia così esplicito, seguito all’ultimo confronto tra il generale e Matteo Salvini, ha irritato non solo il ministro dei Trasporti, ma tutto il board del Carroccio ed è oggetto ora di discussione anche mediatica, con “È Sempre Cartabianca” di Bianca Berlinguer che approfondisce il tema su Rete4.



Braccio destro del programma, sempre ospite in collegamento, lo scrittore e alpinista Mauro Corona commenta il fatto con la sua solita sagacia: “Vannacci? Vi farò una profezia, fondando questo partito, che non è un partito fascista, però l'ha fondato uno che di sinistra non è, raccoglierà sicuramente tanti voti, perché tutti quelli che gravitano attorno a una destra, o estrema o meno estrema, o sotterranea o silenziosa, andranno con Vannacci. Vedrete che messa di voti raccoglierà Vannacci”. La Berlinguer, allora, gli chiede ancora: “Ma secondo lei Mauro prenderà più voti alla Lega o a Fratelli d'Italia?”. Corona ribadisce: “A entrambi, ma secondo me più alla Lega, perché Fratelli d'Italia è più forte. E Vannacci ha fatto una mossa - ultima considerazione che dimenticavo - e che vi piaccia o no l'avete creato voi, voi con i mezzi d’informazione, facendo un pandemonio con il suo libro “Il Mondo al Contrario”.