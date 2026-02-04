Conte imbarazza Schlein: "Noi l'abbiamo presentata e loro la condividono"

Pd, M5s, Avs e Iv presentano una risoluzione comune. Risoluzione sottoscritta dai capigruppo sulle comunicazioni del ministro Matteo Piantedosi sui fatti di Torino. Un documento, comune appunto, ma su cui Giuseppe Conte tiene a precisare una cosa: "Noi come 5 stelle abbiamo presentato una risoluzione, condivisa, e le altre forze dell’opposizione la condividono". Parole, quelle del leader del Movimento 5 Stelle, pronunciate durante L'Aria Che Tira su La7. E infatti poco dopo, al Senato, è arrivato il testo "condiviso", anche se l'iniziativa - a detta del grillino - è dei Cinque Stelle. Insomma, Elly Schlein e compagni si sono accodati.

Il testo, a firma dei capigruppo Stefano Patuanelli (M5s), Francesco Boccia (Pd), Raffaella Paita (Iv) e Giuseppe De Cristofaro (Avs), si compone di 11 punti e impegna il governo "a non fare ricorso in materia di ordine pubblico allo strumento della decretazione d'urgenza, ferma restando la necessità di intervenire a tutela della sicurezza dei cittadini, privilegiando piuttosto veicoli normativi di iniziativa parlamentare che possano consentire un reale confronto democratico a salvaguardia dei diritti e dei limiti previsti dalla Costituzione; a esprimere ferma condanna agli episodi di inqualificabile violenza perpetrata e, nel contempo, a manifestare massima solidarietà e vicinanza agli agenti delle Forze dell'Ordine coinvolti; ad assumere, quale obiettivo imprescindibile, reperendo a tal fine le correlate risorse economiche, il completamento della pianta organica delle forze di pubblica sicurezza ben oltre il semplice turnover nonché l'adeguamento e il potenziamento dei mezzi, delle dotazioni personali e strumentali di sicurezza degli agenti, e dei servizi logistici".