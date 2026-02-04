Vannacci vede i sondaggi su Futuro nazionale e perde il controllo

"Non mi dimetto" da europarlamentare, "il mandato risiede nell'eletto e non nel partito che lo contiene e lui ne risponde nei confronti degli elettori. Io sono stato eletto in Europa col metodo delle preferenze e i 563mila elettori hanno scritto per 563mila volte il mio nome, non quello del partito". Non molla Roberto Vannacci, intervistato a Realpolitik su Rete 4, rispondendo per le rime a Matteo Salvini, leader della Lega, dopo il suo addio al partito. "A chi mi dice che sono un ingrato ricordo che grazie a quelle 563mila preferenze la Lega ha ottenuto oltre al mio seggio altri due seggi al Parlamento Europeo. Quindi dovrebbero rinunciare anche a quei due seggi".
"Salvini dice che farò la fine di Fini? Piuttosto che come Fini io mi sento come Meloni quando ha lasciato il Pdl per le divergenze di vedute. Sono due interpretazioni diverse. Salvini ha parlato di lealtà, onore, disciplina e dovere. Lealtà non vuol dire obbedienza cieca. Onore non vuol dire immobilismo. Disciplina non vuol dire rinunciare a pensare e dovere vuol dire assumersi le responsabilità. Io non abbandono il posto di combattimento. Sono l'unico che lo presiede", è il grido di battaglia dell'ex generale.
"Io questa cosa la faccio per dare voce a chi crede in questi principi e valori e voglio fare un partito di destra vera che non vuol dire estrema ma forte e determinata e che non è la brutta copia della sinistra. Ed è chiaro che questa destra vera si presenta come interlocutore dei partiti di destra e del centrodestra, le teorie che io mi sia messo d'accordo con qualcuno per far fallire Meloni sono grottesche, assurde. E' chiaro che questa è l'intenzione poi - sa - devono essere bilaterali", spiega ancora Vannacci a Rete 4.
Un sondaggio di Youtrend assegna a Futuro nazionale un 4,2 per cento potenziale. Mica male come rampa di lancio per qualcosa che ancora non esiste - gongola il neo-leader -. Significa che c'è qualcuno che apprezza i valori del mio partito che ho specificato nel mio manifesto". "Vediamo i voti. Io sono sempre per vedere i voti - lo sfida il vicepremier Antonio Tajani, leader di Forza Italia -. Anche a noi ci davano sempre… Forza Italia veniva sempre penalizzata nei sondaggi, ci davano il 5% alle ultime elezioni, ci davano per morti. Quindi a volte i sondaggi sono sgonfi, ripartiti o li gonfiano… Vedremo vedremo. È una cosa che non esiste quindi sì, sì. I sondaggi su una cosa che non esiste è difficile farli. Quando si presenteranno alle elezioni, vedremo. Mi pare molto presto. Ma ci sono problemi per quanto mi riguarda più seri e più importanti".