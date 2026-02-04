Vannacci vede i sondaggi su Futuro nazionale e perde il controllo

"Non mi dimetto" da europarlamentare, "il mandato risiede nell'eletto e non nel partito che lo contiene e lui ne risponde nei confronti degli elettori. Io sono stato eletto in Europa col metodo delle preferenze e i 563mila elettori hanno scritto per 563mila volte il mio nome, non quello del partito". Non molla Roberto Vannacci, intervistato a Realpolitik su Rete 4, rispondendo per le rime a Matteo Salvini, leader della Lega, dopo il suo addio al partito. "A chi mi dice che sono un ingrato ricordo che grazie a quelle 563mila preferenze la Lega ha ottenuto oltre al mio seggio altri due seggi al Parlamento Europeo. Quindi dovrebbero rinunciare anche a quei due seggi".

"Salvini dice che farò la fine di Fini? Piuttosto che come Fini io mi sento come Meloni quando ha lasciato il Pdl per le divergenze di vedute. Sono due interpretazioni diverse. Salvini ha parlato di lealtà, onore, disciplina e dovere. Lealtà non vuol dire obbedienza cieca. Onore non vuol dire immobilismo. Disciplina non vuol dire rinunciare a pensare e dovere vuol dire assumersi le responsabilità. Io non abbandono il posto di combattimento. Sono l'unico che lo presiede", è il grido di battaglia dell'ex generale.