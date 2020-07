Matteo Salvini replica a Salvatore Martello: "Gli italiani hanno le pal** piene di vedere sbarcare nullafacenti"

24 luglio 2020 a

Matteo Salvini prosegue la sua battaglia contro i continui sbarchi. "Noi avevamo azzerato gli sbarchi, nella vita contano i numeri. Gli sbarchi quest’anno sono triplicati rispetto all’anno scorso e in più ci arrivano infetti. Se il sindaco di Lampedusa ama i turisti che siamo costretti a pagare e non i turisti che pagano, è un poveretto", ha detto il leader della Lega impegnato a Calenzano per un’iniziativa a sostegno della candidata del centrodestra alla presidenza della Toscana, l’europarlamentare Susanna Ceccardi.

L'ex ministro dell'Interno ha usufruito dell'occasione per rispondere per le rime al sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, che lo aveva criticato per non essere mai stato sull’isola da ministro: "Io ieri ho parlato con tanti cittadini, imprenditori, albergatori, ne hanno le scatole piene - ha aggiunto Salvini -. Gli italiani in generale ne hanno le p**le piene in un momento di difficoltà economica e sanitaria, di veder sbarcare migliaia di nullafacenti, se va bene, delinquenti se va male, delinquenti infetti in troppi casi. Non vedo l’ora di tornare a far rispettare le regole in questo Paese".

