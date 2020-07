Maria Elena Boschi contro Lucia Azzolina: "Io al suo posto? Nessun rimpasto, ma ora faccia qualcosa"

27 luglio 2020 a

a

a

Un messaggio trasversale, sibillino, quello di Maria Elena Boschi a Lucia Azzolina, l'improbabile e contestatissimo ministro dell'Istruzione M5s. La renziana era ospite a Omnibus, la trasmissione di approfondimento su La7 del mattino, nella puntata di lunedì 27 luglio. Secondo alcune indiscrezioni circolate sulla stampa, si parla anche della Boschi al posto dell'Azzolina, in un ipotetico rimpasto dove la grillina sarebbe tra i primi a saltare (anche il M5s, infatti, vorrebbe scaricarla). E la Boschi è chiamata a commentare queste voci proprio a Omnibus: "Io ministro dell'Istruzione? Voglio continuare a fare il capogruppo di Italia Viva, non c'è nessun rimpasto in vista", premette. Poi, però, l'affondo: "Abbiamo chiesto alla ministra Azzolina uno scatto in avanti. Servono scuole che siano adeguate alle nuove norme, prima della riapertura", conclude. Insomma, la Boschi non prenderà il suo posto. Ma sembra condividere il pensiero di chi non vuole più l'Azzolina ministro.

"Una roba da incompetenti". Banchi rotanti, le aziende del settore ridicolizzano il ministro Azzolina: ma perché non si dimette?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.