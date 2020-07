Patrizia Baffi, la consigliera di Italia Viva "in fuga" per non attaccare Attilio Fontana: "Visita medica". E invece no

28 luglio 2020 a

Gaffe della consigliera regionale della Lombardia, Patrizia Baffi. Scoperta dal giornalista di Repubblica mentre "fugge" dall'aula consiliare per non partecipare alla conferenza stampa delle opposizioni contro il governatore Attilio Fontana, indagato nell'inchiesta della Procura di Milano sulla fornitura di camici monouso alla Regione. "Ma la consigliera di Italia Viva?", chiede un collega. "È a una visita medica...", risponde il capogruppo Pd., ma proprio la foto del giornalista scattata in quell’istante vede la consigliera di Iv andare via dall'Aula.

La Baffi, intervistata poi dal Corriere della Sera, spiega la sua posizione garantista: "Non condivido un modus operandi fatto di processi sommari". Tra i consiglieri regionali dell' opposizione al Pirellone infatti è l' unica a non aver sottoscritto il documento comune in cui si parla anche di una mozione di sfiducia sulla giunta di Attilio Fontana. "Questa vicenda non può essere utilizzata per fare un processo sommario su una stagione complessa come quella dell' emergenza sanitaria in Lombardia. Ritengo che la posizione degli altri gruppi di opposizione sia il frutto di una elencazione di fatti ancora sommari e la cui analisi non può essere completa ed esaustiva: una analisi seria e le conseguenti valutazioni politiche su un' emergenza che è tutt' ora in corso potremo farla solo quando avremo tutti gli elementi utili. E poi vorrei sottolineare che non mi risulta sia stata presentata alcuna mozione. Io sono rimasta coerente, gli altri meno", conclude.

