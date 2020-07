Pierluigi Lopalco candidato con Emiliano? I franchi tiratori in maggioranza provano a farlo fuori

30 luglio 2020 a

In Puglia c'è grossa polemica per la candidatura del professore Pierluigi Lopalco con Michele Emiliano per le prossime Regionali. In Regione, infatti, era stato votato un emendamento, poi decaduto, per rendere incandidabile il capo della task force epidemiologica pugliese, candidato ad essere futuro assessore alla Sanità. L’emendamento firmato dal centrodestra aggiungeva alle cause di ineleggibilità anche “i soggetti nominati a qualunque titolo nella task force della Regione Puglia, che siano alle dirette dipendenze della stessa o che abbiano stipulato contratti di consulenza o collaborazione”.

Fra quei consiglieri ce ne sono anche una decina non dell’opposizione. L’emendamento tuttavia è decaduto, ma il dato politico resta, visto che a votare con l’opposizione sono stati anche una decina di franchi tiratori della maggioranza. Emiliano, scrive il Foglio, indignato per il voto contro il suo virologo, è uscito dall’aula e ha fatto mancare così il numero legale pur di salvare Lopalco. In questo modo però, oltre a saltare l’emendamento anti-Lopalco, è venuto meno anche l’aggiustamento della legge elettorale sulla parità di genere. L’ultimo termine era il 28 luglio ed è scaduto.

