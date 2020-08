Sondaggio Emg, Susanna Ceccardi e Lega hanno solo due punti di distacco dal Pd in Toscana

01 agosto 2020 a

a

a

Per Susanna Ceccardi le elezioni potrebbero davvero trasformarsi in un clamoroso successo. La rossa Toscana infatti potrebbe finire in mano al centrodestra. Questo almeno stando al sondaggio commissionato da Italia Viva all'istituto Emg a ridosso delle Regionali del 20-21 settembre. Secondo le cifre la coalizione tra Partito Democratico e renziani è in vantaggio su quella formata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia di solo due punti. Grandi notizie, dunque, per la candidata leghista. Il suo "avversario" arriva al 43,5 per cento, mentre l'eurodeputata al 41,5.

"I Toscani? Comunistelli arretrati". Lo schifo contro Susanna Ceccardi: l'ultima bassezza dei compagni

Non va meglio ai partiti. Sul Corriere fiorentino il Pd è quotato al 31,5, seguito a ruota dalla Lega con il suo 25 per cento. Buone nuove anche per Giorgia Meloni che si porta a casa l'11 per cento nella Regione. Italia e +Europa insieme raggiungono invece l'8 per cento, esattamente come i 5 Stelle, mentre Forza Italia si ferma al 4 per cento. La partita è più aperta che mai. In caso di sconfitta dem però il Pd si troverebbe a fare i conti con un fallimento che potrebbe avere ripercussioni a livello nazionale, magari costringendo Sergio Mattarella a prendere atto della situazione...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.