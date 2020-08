Giorgia Meloni, Ilvio Diamanti: "Sondaggi, la svolta nel settembre 2019. Due mesi dopo la crisi di governo"

03 agosto 2020 a

Una lunga e dettagliata analisi firmata da Ilvio Diamanti su Repubblica racconta l'ascesa di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia nei sondaggi, l'unico partito che abbia registrato un'ascesa significativa e costante in seguito alle elezioni politiche del 2018. Secondo Demos, l'istituto di Diamanti, FdI è oggi al 14 per cento. Ma c'è chi stima il partito ben più in alto, per esempio Ipsos di Nando Pagnoncelli, che nell'ultima rilevazione sul Corriere della Sera ha accreditato la Meloni di un roboante 18 per cento. La corsa di Giorgia prosegue da tempo e, ora, l'ipotesi di diventare in un breve lasso di tempo primo partito a livello nazionale, complice il calo della Lega, è tutt'altro che peregrina.

Secondo Diamanti, "la spinta propulsiva di FdI va, dunque, interpretata in base ai cambiamenti che hanno attraversato il Centro-Destra". Ma il sondaggista individua un punto di svolta decisivo: settembre 2019, quando la crescita dei Fratelli d'Italia divenne impetuosa. All'epoca pesavano le difficoltà incontrate dalla Lega di Matteo Salvini, che soltanto ad agosto aveva deciso di interrompere la parentesi di governo col M5s: due settimane dopo l'apertura della crisi di governo, ecco che FdI inizia a salire e la Lega scendere. Dunque, la definitiva svolta della Lega: da partito del Nord a partito Nazionale. Una decisione che secondo quanto scritto su Repubblica crea un ulteriore spazio all'interno del quale la Meloni riesce a raccogliere consensi. Fino ad arrivare alle cifre di oggi, che strappano più di un sorriso a Meloni ed FdI.

