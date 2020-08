Sondaggio Swg per TgLa7: Matteo Salvini risale, Giorgia Meloni e il M5s si avvicinano al Pd

03 agosto 2020 a

a

a

Stavolta non c’è Enrico Mentana alla conduzione del TgLa7 bensì Francesca Fanuele, ma la sostanza non cambia: il sondaggio Swg sulle intenzioni politiche arriva puntuale, come ogni lunedì. L’ultima rilevazione dell’istituto specializzato sorride alla Lega, che rispetto alla scorsa settimana è data in leggero aumento: si attesta al 26,5% facendo registrare un +0,2. Alle spalle del partito di Matteo Salvini scende invece il Pd, che perde lo 0,2 e viene dato al 19,6%: la soglia psicologica del 20 inizia ad allontanarsi. Si avvicinano, invece, M5s e Fdi: i grillini guadagnano quasi mezzo punto (+0,4) in una settimana e risalgono al 16,4%, mentre il partito di Giorgia Meloni fa registrare un ulteriore incremento (+0,3) e si attesta al 14,2%. Sempre più staccata Fi, che perde lo 0,2 e scende al 6%. Per quanto riguarda il “derby” tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, Azione si conferma sensibilmente avanti con il 3,3% (+0,2) a fronte del 3,1% di Italia Viva (+0,1).

"Il giorno della svolta". L'ascesa inarrestabile della Meloni? La certezza del sondaggista: "Quando e perché inizia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.