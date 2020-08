Servizi segreti, Giorgia Meloni: "Da Giuseppe Conte una deriva liberticida. Ma se lo dico vengo insultata"

06 agosto 2020 a

La modifica alla legge che regola il rinnovo dei vertici dei servizi segreti, introdotta in gran segreto da Giuseppe Conte nell'ultimo decreto Covid e poi smascherata, continua a far discutere. Durissime le parole di Giorgia Meloni ad Agorà su Rai 3. Parole che la leader di Fratelli d'Italia rilancia sui social, dove scrive: "Siamo in una situazione nella quale il governo decide nottetempo di modificare la legge sulla nomina dei capi dei servizi segreti e senza nemmeno dirlo alle opposizioni - premette -. Poi se dico che c'è una deriva liberticida vengo insultata. Tutto normale?", s'interroga retorica. Un caso spinoso, sul quale il presunto avvocato del popolo potrebbe essere chiamato a riferire. Un caso che la Meloni cerca in tutti i modi di far emergere rispetto al sostanziale disinteresse con il quale è stato accolto.

