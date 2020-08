Silvio Berlusconi, lockdown ufficialmente finito: ritorno a Villa Certosa, c'è mezza Forza Italia

06 agosto 2020 a

a

a

Ritorno a Villa Certosa. Lockdown ufficialmente finito per Silvio Berlusconi che ha riunito de visu, per la prima volta dopo l’esplosione della pandemia, lo stato maggiore degli azzurri nella sua villa di Porto Cervo. “La nostra collocazione è saldamente nel centro-destra, nel quale la nostra presenza è determinante per vincere e per governare, con un ruolo ben distinto da quello dei nostri alleati, con i quali condividiamo un buon programma per far ripartire l'Italia. Il centro-destra è la maggioranza naturale degli italiani: lo confermeranno le prossime elezioni regionali e amministrative”, ha scritto in una nota diffusa al termine. Come documentato da una foto postata su Instagram, con il leader, oltre a Gianni Letta, ci sono i capigruppo di Senato e Camera, Annamaria Bernini e Maria Stella Gelmini, il vice presidente azzurro Antonio Tajani, Sestino Giacomoni, Adriano Galliani, rispunta anche Niccolò Ghedini, poi Andrea Orsini e Licia Ronzulli, che ha pubblicato una foto anche sul suo profilo. Nell'immagine, non mancano, nel giardino della villa, i cani Dudù, Dudina e Harley. Per il Cavaliere si prospetta un agosto tra la Sardegna e la Provenza, nella casa della figlia Marina.

"La colpa di Napolitano". Immigrati, affondo-Cicchitto: l'errore che paghiamo con l'invasione di questi giorni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.